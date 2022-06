Oslo na weekend. Słynna skocznia, nowoczesna architektura i morskie klimaty

Mimo to zdecydowałam się zaryzykować i spędzić tam choć weekend. Muszę jednak przyznać, że nie nastawiałam się na zbyt wiele. Ale realizując projekt odwiedzin wszystkich stolic w Europie, powinnam przecież zawitać i do Oslo. Teraz już wiem, że absolutnie nie żałuję. Co więcej, polecam to miasto każdemu turyście. Choć rzeczywiście portfel trochę się odchudzi, to wspomnienia są bezcenne, a przy dobrym planie zwiedzania nuda nie doskwiera ani przez chwilę.