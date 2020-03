Rezydencja z filmu "Ojciec Chrzestny". Została wystawiona na sprzedaż

To jeden z najbardziej znanych adresów w Beverly Hills, mieście ulokowanym na obrzeżach metropolii Los Angeles. Rezydencja powstała w 1927 r. we wspaniałej lokalizacji - nieopodal Bulwaru Zachodzącego Słońca. Jej pierwotnym właścicielem był bankier Milton Getz. Następnie posiadłość przeszła w ręce Williama Randolpha Hearsta. Co ciekawe, w 1953 r. trzy noce podczas miesiąca miodowego spędzili w niej John F. Kennedy wraz z żoną Jacqueline.