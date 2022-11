Rezydencje prezydentów Polski. Gdzie pracują i odpoczywają głowy naszego państwa?

Pałac Prezydencki i Belweder w Warszawie to najbardziej znane rezydencje, w których na co dzień pracują bądź mieszkają poszczególni prezydenci RP. Jednakże nie są one jedynymi posiadłościami, z jakich głowy państwa korzystają w trakcie kadencji. Odrobiny odpoczynku zaznają w różnych zakątkach Polski, m.in. w Wiśle, Ciechocinku czy Helu. Oto najważniejsze miejsca, gdzie można spotkać wypełniającego obowiązki lub urlopującego prezydenta.