Rodzina bielików z Borów Tucholskich wzbudza emocje. "Taka jest natura"

Bieliki zjadają myszołowy. "No i bajka się skończyła"

"Młody myszołów - przyniesiony do gniazda jako ofiara - stał się rodzeństwem młodych bielików. Co jakiś czas dochodzi do takich sytuacji w gnieździe bielików i - jeśli pisklę nie dozna poważnych urazów i nie zostanie później pożarte - to ma szanse na odchowanie z pozostałymi pisklętami agresora" - poinformował Komitet Ochrony Orłów 22 maja.