Tanie linie i astronomiczne opłaty. Literówka na bilecie może kosztować nas majątek

Dzięki tanim przewoźnikom świat dla wielu stanął otworem. Jednak moment nieuwagi może o niebo podnieść końcową kwotę na bilecie: bagaż rejestrowany czy zmiana danych to dodatkowy koszt rzędu nawet kilkuset złotych.

Literówka o wartości 760 zł

Sądząc po liczbie obsługiwanych pasażerów, Ryanair jest jedną z ulubionych linii lotniczych Polaków. Nic w tym dziwnego – na stronie przewoźnika można znaleźć bilety za 29 zł. Należy jednak pamiętać o opłatach za dodatkowe usługi, które bezlitośnie mogą obciążyć portfel podróżujących. Najkosztowniejsza może okazać się… literówka . Aby ją poprawić lub zmienić nazwisko na bilecie, pasażerowie irlandzkiego przewoźnika zapłacą aż 760 zł , jeśli błąd zauważą dopiero na lotnisku. Oznacza to, że korekta danych, może być 26 razy droższa niż sam lot .

W przypadku linii Norwegian , jak wylicza serwis KAYAK.pl, cena biletu po uwzględnieniu opłaty za zmianę imienia może wzrosnąć o 432 zł . Wyjątkami w tej kategorii są EasyJet i Wizz Air , które wykazują się dużą wyrozumiałością i pozwalają na bezpłatne skorygowanie literówki. Jednak każda większa lub całkowita zmiana danych personalnych w przypadku węgierskiego przewoźnika to koszt rzędu 201 zł, zaś w EasyJet – 275 zł.

Bagaż na wagę złota

Podróżowanie jedynie z bagażem podręcznym jest coraz powszechniejsze. Dla niektórych jednak duża walizka jest koniecznością i zapewne te osoby doskonale wiedzą, że wybierając tanie linie lotnicze będą musiały dodatkowo zapłacić za taki "luksus". Koszty nadania dużego bagażu mogą jednak wydać się zaskakująco wysokie nawet osobom, które spodziewają się dodatkowych opłat. Podróżni, którzy planują lot z Norwegianem, muszą liczyć się z jednymi z najwyższych cen bagażu rejestrowanego – u norweskiego przewoźnika mogą one osiągać nawet do 692 zł na międzynarodowych lotach łączonych. Drugie miejsce na tym niechlubnym podium zajmuje Wizz Air, który pobiera do 372 zł za 32-kilogramowy bagaż, czyli ponad 20 razy więcej niż najtańszy bilet, jaki można znaleźć na stronie przewoźnika.