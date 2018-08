Latajmy, ile się da, jeszcze w tym roku. W 2019 r. będzie drożej

To ostatnie tanie wakacje. Taki wniosek można wysnuć z prognoz przygotowanych przez organizację Global Business Travel Association. Podrożeją bilety lotnicze i wzrosną ceny hoteli. A w Indiach do 2025 r. rozwinie się największy rynek lotniczy.

Rosnące ceny ropy, deficyt pilotów na rynku i co za tym idzie, presja płacowa a także wojna handlowa. To wszystko wpływa na wzrost cen, negatywnie odbijając się na rynku turystycznym. W 2019 r. za bilety lotnicze zapłacimy o 2,6 proc. więcej niż obecnie, o 3,7 proc. wzrosną ceny hoteli. Spadki cen odnotujemy na wschodzie Europy.

Indie będą numerem jeden Analitycy Global Business Travel Association przewidują, że w regionie Azji i Pacyfiku podróże lotnicze wzrosną o 3,2 proc. Nie wpłynie to negatywnie na chiński rynek lotniczy, który do 2020 r. ma się stać prawdziwym hegemonem w tej branży. W przyszłym roku liczba lotów w tym kraju wzrośnie o 3,9 proc. Choć w prognozie organizacji pojawia się nowy lider, jeśli chodzi o rynek lotniczy. Są nim Indie, które do 2025 r. mają przebić Chiny.

Mniej natomiast, bo o 3,9 proc. zapłacimy za lot do Japonii. Jest to związane z letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które w 2020 r. organizowane są w kraju kwitnącej wiśni.

Rynek lotniczy będzie rósł także w Europie Zachodniej – a wraz z nim ceny. Średnio będą wzrastać o 4,8 proc. Jednak najbardziej odczują to podróżni wybierający się do Norwegii (11,5 proc.), Niemczech (7,3 proc.), Francji (6,9 proc.) i Hiszpanii (6,7 proc.).

A 2-procentowy spadek cen odnotujemy w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce. Podobnie jak w przyszłym roku w całej Ameryce Łacińskiej. Choć tu można będzie zaobserwować wyjątki. Wybierając się do Meksyku i Kolumbii zapłacimy niewiele więcej (odpowiednio o 0,1 i 1,2 proc.), natomiast płacąc za bilet do Chile musimy się liczyć o wzrost ceny o 7,5 proc.

Jeśli chodzi o Amerykę Północną. Tu wzrost odnotujemy niewielki, o niecałe 2 proc. (dokładnie 1,8 proc.).

Ceny miejsc hotelowych do góry Analitycy zauważają, że wraz z rozwojem rynku lotniczego, pojawi się zapotrzebowanie na miejsca hotelowe . I co za tym idzie ceny również skoczą do góry. Choć zaobserwowano różne rozbieżności.

Bo choć w Europie Zachodniej ceny hoteli mają podrożeć o 5,6 proc., to już w Europie Wschodniej spadną o 1,9 proc. Na szczycie listy jest ponownie Norwegia (wzrost o 11,8 proc.), na drugim miejscu Hiszpania (8,5 proc.), która jednocześnie ma stać się drugim najpopularniejszym miejscem w światowym rankingu wybieranym przez turystów. Tym samym degradując Stany Zjednoczone. Ceny hotelowe wzrosną również w Finlandii - 7,1 proc., Francji i Niemczech - po 6,8 proc.

Ceny wzrosną również w Azji i Pacyfiku średnio o 5,1 proc., choć prognozuje się ich spadek o w Japonii o 3,2 proc. Natomiast aż o 11,8 proc. wzrosną w Nowej Zelandii.

Jeśli chodzi natomiast o wzrost liczby miejsc hotelowych, najbardziej pod tym względem rozwinie się w 2019 i 2020 r. Australia.

O raporcie Prognozy zawarte w raporcie na 2019 r. opierają się na modelu statystycznym opracowanym przez organizację Global Business Travel Association wraz z firmą badawczą Rockport Analytics. Pod uwagę brane są kluczowe wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki dla poszczególnych krajów, takie jak obecny i prognozowany wzrost PKB, wskaźnik cen konsumpcyjnych, stopa bezrobocia czy ceny ropy naftowej.