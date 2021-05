Rosja mierzy się z falą upałów. Nawet Syberia notuje rekordowe temperatury

W Moskwie temperatura sięgnęła w poniedziałek 29,5 st. C, co znaczy, że 17 maja okazał się najcieplejszy od 1958 roku. Kolejny rekord, tym razem sprzed 124 lat, może zostać pobity we wtorek - według prognoz ma być 31 st. C. Niespotykanie gorąco jest też na Syberii.