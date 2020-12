Syberia. Widoki jak z filmu science-fiction

Mieszkańcy Tiumenia na Syberii musieli być w szoku, kiedy niebo nad nimi spowiły świetliste słupy, emanujące niebieskim i pomarańczowym blaskiem. Festiwal kolorów utrzymywał się na niebie aż do wschodu słońca. Magazyn "The Moscow Times" pospieszył z wyjaśnieniem fenomenalnego zjawiska.

Świetliste słupy powstają w niskiej temperaturze

To nietypowe zjawisko najlepiej obserwować tuż po zachodzie słońca lub chwilę przed jego wschodem. Warunkiem do jego powstania jest jednak wysoka wilgotność powietrza oraz co najmniej -20 st. C. W tak niskiej temperaturze kryształki lodu zawieszone są blisko ziemi i tworzą efektowne słupy świetlne.