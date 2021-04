Rosja. Turyści mogą polecieć do Moskwy, aby się zaszczepić Sputnikiem V

Rosyjskie media z dumą pokazały pierwszych turystów, którzy przybyli z Niemiec do ich kraju w konkretnym celu – aby się zaszczepić Sputnikiem V. Wyjazdy są codziennie organizowane przez touroperatora World Visitor. Mogą z nich korzystać obywatele krajów Europy.

Norweski touroperator World Visitor oferuje klientom szczepionkowe wycieczki do Rosji. Pierwsza grupa przyleciała do Moskwy w weekend i składała się z 50 obywateli Niemiec.

Limit 60 turystów szczepionkowych dziennie

Współwłaściciel World Visitor, Albert Sigl, przekazał, że agencja "kupiła 60 miejsc do szczepień" dziennie poprzez swoich rosyjskich partnerów, co oznacza, że 60 Niemców i innych Europejczyków chętnych do szczepień może być teraz przywożonych do Moskwy każdego dnia. Warto przypomnieć, że Sputnik V nie został jeszcze zatwierdzony w UE.

Agencja oferuje różne warianty: za 399 euro (ok. 1,8 tys. zł) zapewnia tylko niezbędne zaproszenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub prywatnej kliniki i wizyty lekarskie, wszystko inne trzeba zorganizować samemu, nawet szczepienia są dodatkowo płatne po ok. 200 euro (ok. 900 zł) za sztukę.

Połączenie szczepień i wakacji

Sputnik V jest podawany w dwóch dawkach w odstępach trzytygodniowych. Turyści muszą albo pozostać w Rosji przez trzy tygodnie, albo przejść w Niemczech kwarantannę po krótkich pobytach w Moskwie. Jest też trzecia opcja - World Visitor reklamuje połączenie szczepień w Moskwie z wakacjami w Turcji.

Osoby chcące skorzystać z oferty World Visitor muszę przygotować się na koszt w wysokości co najmniej 1999 euro (ok. 9,1 tys. zł), a w cenie są dwa loty do Moskwy i zakwaterowanie. Od 2999 euro (ok. 13,6 tys. zł) kosztuje trwająca trzy tygodnie "podróż zdrowotna" z zakwaterowaniem w hotelu kuracyjnym w Turcji.

Agencja World Visitor jest pierwszym dostawcą, który uzyskał pozwolenie na wjazd dla turystów, chcących się zaszczepić. Oficjalnie granice Rosji są zamknięte dla obcokrajowców, jednak Kreml wyjątkowo pozwolił na przyjazd obywateli innych krajów Europy, którzy chcą przyjąć rosyjską szczepionkę.

