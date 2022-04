Turcja zaskoczyła wszystkich. To przełomowa zmiana

- Wycieczki do Turcji z Polski organizowane są przez cały rok. O ile w sezonie letnim mowa o wypoczynku nad Morzem Śródziemnym lub Egejskim i programach objazdowych, to zimą dostępne są zarówno wyjazdy na Riwierę Turecką, jak i na narty do Kapadocji. Ciekawą propozycją są też wycieczki do Stambułu, wspaniałej metropolii z bogatą historią i kulturą położonej jednocześnie na dwóch kontynentach: w Europie i w Azji - mówi Marzena German.