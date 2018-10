Rosyjski kosmiczny silnik atomowy. Przełom w lotach w kosmos

Dzięki rosyjskiej technologii możliwe staną się loty kosmiczne na znacznie większą odległość niż dotychczas. Celem są najdalsze planety naszego układu.



Rosjanie od 2010 roku pracują nad kosmicznym jądrowym silnikiem. Teraz firma Roskosmos pochwaliła się, że system chłodzenia powstający z myślą o tej technologii pomyślnie przeszedł testy naziemne - informuje serwis rp.pl . Próby odbyły się w warunkach zbliżonych do panujących w kosmosie.

System chłodzenia jest w całym silniku sprawą kluczową. To on sprawia, że podczas długich lotów elementy nie przegrzewają się. A rosyjski kosmiczny silnik atomowy ma sprawić, że możliwe staną się dalekie loty, nawet do najdalszych planet naszego układu.