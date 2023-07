Rower elektryczny daje wolność! Tych kilka zasad pozwoli ci w pełni cieszyć się jazdą w górach

Jeśli zatem nie przygotowujemy się do ważnego startu ani nie jesteśmy rowerowymi zapaleńcami, dla których walka z własnymi ograniczeniami na podjazdach jest podstawą udanej wyprawy, to idealnym rozwiązaniem, pozwalającym w pełni czerpać przyjemność z jazdy w górach, będzie e-bike. Rower elektryczny, zwany potocznie elektrykiem, zapewnia taką samą radość z jazdy, wytwarza identyczną porcję endorfin i ma równie korzystny wypływ na nasze zdrowie. A że przy okazji wszystko to można uzyskać z nieco mniejszym wysiłkiem, to ma w naszym kraju coraz większą rzeszę zwolenników.