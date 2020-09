RUSZA GŁOSOWANIE NA NAJROMANTYCZNIEJSZE HOTELE I RESTAURACJE W POLSCE! STARTUJE CZWARTA EDYCJA ROMANCE TV AWARD.

Głosy oddawać można od 7 września do 7 października na stronie: www.romance-tv.pl/ . Widzowie, biorący udział w głosowaniu zawalczą o weekendowy pobyt w zwycięskim hotelu. Tegoroczna edycja z uwagi na duże zainteresowanie została poszerzona o nową kategorię, skierowaną do restauracji. W ten sposób kanał telewizyjny emitujący filmy i seriale pełne uczuć wskazuje wyjątkowe miejsca na mapie Polski, gdzie zakochani mogą spędzić niezapomniane chwile.

Do końcowego etapu czwartej edycji konkursu zakwalifikowało się prawie 40 obiektów z całej Polski – to spośród nich Jury i widzowie Romance TV wyłonią zwycięzców. Już teraz na stronie internetowej Romance TV można oddać swój głos, a osoby biorące udział w zabawie mogą wygrać voucher na romantyczny weekend w hotelu, który zwycięży w kategorii „Najpopularniejszy romantyczny hotel w Polsce”. Głosowanie publiczności trwa do 7 października, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w środę, 14 października. W czterech pozostałych kategoriach głosować będzie Jury pod przewodnictwem ambasadora stacji, Daniela QCZAJ’a. Uroczystość rozdania nagród Romance TV Award 2020 odbędzie się pod koniec października.