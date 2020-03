Ruszyła wielka promocja. AirAsia oferuje aż 6 mln biletów za 0 zł

Jedyne, za co muszą zapłacić pasażerowie, to podatki i opłaty administracyjne. Ceny są kuszące, ale czy turyści skorzystają z promocji? Bilety można kupić nawet na lipiec 2021 r. Do tego czasu sytuacja z koronawirusem może się już uspokoić.

– Nasza pierwsza DUŻA wyprzedaż na 2020 rok jest już dostępna! AirAsia rozumie obecne nastroje naszych klientów, dlatego zapewniamy możliwość wcześniejszej rezerwacji na niedrogi wyjazd. Najlepszym sposobem na złapanie najniższych cen jest planowanie z wyprzedzeniem – zachęca Karen Chan, dyrektor generalny AirAsia.com.

Podróż można rezerwować, opłacając jedynie podatki i opłaty administracyjne. W zależności od lotu koszt opłat może wynosi od 14 do 71 ring (MYR), czyli ok. 16-64 zł. Linia lotnicza przekonuje, że do "oddania" ma 6 mln biletów na trasach do Australii, Tajlandii, Indonezji, Singapuru, Kambodży, Wietnamu, Indii, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i Malezji.

Rezerwacje robić można aż do 1 lipca 20121 r., a zatem sprytniejszym podróżnikom może się udać zaplanować tanie wakacje na przyszły sezon. Podobne promocje przygotowały linie lotnicze: Spring Airlines, Shenzhen Airlines i Chengdu Airlines.

