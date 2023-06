Rybacka wioska, której plaże zachwycą każdego. Oaza spokoju i dom kolorowych motyli

Choć palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o najbardziej na północ wysunięty kraniec Polski dzierży Jastrzębia Góra, na terenie której znajduje się Gwiazda Północy, to lokalizacja Karwi niewiele jej ustępuje. Oznacza to, że jest to jedno z tych miejsc w naszym kraju, gdzie najpełniej odczujemy położenie nad otwartym morzem.