Ryga. Olśniewająca stolica secesji i odwracania kota ogonem

Oddalona od Polski o ok. 650 km stolica Łotwy potrafi przyjemnie zaskoczyć. I nie chodzi tylko o to, co można zwiedzić, zobaczyć. Ważniejsze są kolory, smaki i opowieści, które budują to nadbałtyckie miasto. To one sprawiają, że gdy odwiedzisz Rygę raz, będziesz chcieć do niej nieustannie wracać.