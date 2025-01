Turyści je omijają, a to błąd. Niezwykłe miejsca we Wrocławiu

Nazwa jest stosowana od XVII w. Składa się ona ze słów: "Pokoy", czyli fonetycznego zapisu nazwiska rodziny właścicieli, i "Hof" – niemieckiego wyrazu oznaczającego dziedziniec. To miejsce o dość pechowej historii, nie tylko ze względu na noc kryształową. W 1659 roku znaczną część pasażu zniszczył pożar. Niecały wiek później dotknęła go jedna z wielu katastrof, jakie zdarzyły się w dziejach Wrocławia. W 1749 r. podczas Jarmarku Świętojańskiego piorun uderzył w basztę niedaleko Bramy Świdnickiej, gdzie składowano wówczas proch. Przez eksplozję i pożar zginęło ponad 50 osób, a kilkaset zostało rannych. Wybuch uszkodził też ponad 700 budynków.

Nazwa tego miejsca wielokrotnie się zmieniała. W 1571 r. przy istniejącej wcześniej Bramie Sakwowej (określanej przez nazwę cechu) powstał bastion obronny, również nazywany sakwowym. Niedługo później pojawiła się tam prochownia. W 1813 r. bastion miał zostać cytadelą, jednak ostatecznie włączono go do promenady widokowej pod nazwą: Wzgórze Sakwowe. Pół wieku później obiekt został rozbudowany i przemianowany na Wzgórze Liebicha.

Obiekt należał wcześniej m.in. do straży pożarnej i browaru miejskiego. W XIX w. powstała spółka Breslauer Hallenschwimmbad AG, która doprowadziła do powstania w tym miejscu łaźni. Do konkursu na projekt zgłosiło się ponad 40 osób. Wygrał młody architekt – Wilhelm Werdermann. 14 czerwca 1897 r., po dwuletniej budowie, przyszła pora na uroczyste otwarcie.

Oddalając się od okolic centrum miasta, można trafić na żydowski cmentarz przy ulicy Ślężnej, funkcjonujący dziś jako Muzeum Sztuki Cmentarnej. Należy do niego ok. 12 tysięcy nagrobków łączących różne style architektury cmentarnej .

Od 1856 do 1942 r. odbywały się tam pochówki, a w latach 70. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Dziś można tam oglądać różne formy nagrobków: gęsto stawiane macewy, bogate pomniki i monumentalne grobowce najbardziej wpływowych wrocławskich rodzin. W tym miejscu zostali pochowani m.in. rodzice Edith Stein, kanonizowanej w 1998 r.

Niewiele brakowało, a na początku XIII wieku zamek trafiłby w ręce cystersów. Henryk I Brodaty zatrzymał go – wbrew woli zmarłego ojca – a w ramach rekompensaty przekazał zakonowi wieś Bartoszowa. Później tereny te stały się własnością czeską. Jan Luksemburski sprzedał go wrocławskiemu mieszczaninowi za 300 praskich groszy. W XV wieku obiekt zniszczyły wojska husyckie, a trzy dekady później spalili go… sami mieszkańcy Wrocławia. Dlaczego? By nie przejął go husycki król Jerzy z Podiebradów.