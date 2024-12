Jest ich ponad 2 tysiące. Wiele tuż przy polskiej granicy

W XV w. zamek mocno ucierpiał podczas wojen husyckich. Szeroko zakrojona przebudowa nadała mu nowe oblicze i to właśnie wtedy zyskał on swoją nazwę - Wzgórze Jana. To bezpośrednie nawiązanie do Jana Chrzciciela, patrona wrocławskich biskupów. Kolejną metamorfozę zamek przeszedł w XVIII w., kiedy zyskał bardziej barokowy charakter. Zarówno twierdza, jak i miasto stało się wtedy centrum kulturalnym, a w zamkowych wnętrzach gościli i tworzyli znani kompozytorzy i artyści.