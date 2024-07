Turyści nie zwracają na nie uwagi. Oznaczają miejsca, gdzie popełniono zbrodnię

Jeśli by uznać, że data odnosi się do roku wystawienia krzyża - stawiałaby go w rzędzie najstarszych datowanych zabytków tego rodzaju w Europie. Sprawa jednak wcale nie jest oczywista. W zapisach cyfr arabskich w minionych wiekach często można pomylić cyfry 2 i 5, a nawet 2 z 7. Wyglądają podobnie. Datę wyrytą w kamieniu można więc odczytać równie dobrze jako rok 1554 albo nawet 1754, co jednak prędzej mogłoby dotyczyć roku renowacji krzyża.