Perła Azji Środkowej. Dolecisz tam bezpośrednio z Polski

Uzbekistan jeszcze nigdy nie był tak łatwo dostępnych dla podróżników z Polski. Od marca 2024 r. linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie rejsy między Warszawą a Taszkentem, a przelot do Azji zajmuje ok. sześciu godzin. Polacy do Uzbekistanu mogą obecnie podróżować bezwizowo, co znacznie upraszcza wszelkie formalności przed podróżą - wystarczy ważny paszport, by móc cieszyć się tym niezwykłym krajem przez 30 dni.