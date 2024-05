Coraz więcej kierunków zagranicznych z nowego dworca w Lublinie

Z Lublina autobusem za granicę

Jednak pasażerowie mają do dyspozycji również inne zagraniczne kierunki z tego dworca. Pod koniec kwietnia Flixbus zaczął kursować do stolicy Litwy – Wilna oraz do miejscowości Etretat na północy Francji, w Normandii. Ruszyły też kursy do trzeciego co do wielkości miasta we Francji, czyli położonego w pobliżu Alp Lyonu. Trasa autobusów wiedzie przez Kraków, Pragę i Norymbergę.