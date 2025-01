Sprawa muzeum trafiła do sądu. "Miasto nie prowadzi wojny z rządem"

W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych prezydent Chełma, Jakub Banaszek, odniósł się do kontrowersji wokół budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Sprawa dotyczy wycofania się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze współprowadzenia muzeum .

Prezydent miasta potwierdził, że sprawa została wniesiona do sądu, zaznaczając, że jest to wynik działań podejmowanych w ramach przysługujących praw.

Prezydent wyjaśnił, że pomimo pojawiających się w przestrzeni publicznej sugestii, Chełm nie prowadzi wojny z rządem. Jak dodał, ratusz korzysta z dostępnych środków prawnych, a urzędnicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie ostrzegali ministra, że w tej sytuacji sprawa będzie musiała trafić do sądu. Dokumenty, jak zapewnił Banaszek, zostały już złożone.

Podkreślił również, że budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej rozpoczęła się już w 2020 r., a cała dokumentacja potwierdzająca ten fakt została również przekazana do sądu. Jak wyjaśnia Jakub Banaszek, to skomplikowany proces w medialnym odbiorze, ale w sposób prosty do przedstawienia przed sądem.