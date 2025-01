W Chełmie rewolucja. Ta inwestycja zmieni oblicze miasta

Jak zapewniają Polskie Koleje Państwowe, dotychczasowy budynek zostanie zastąpiony nowoczesnym. Będzie się on składał z trzech kondygnacji. Na parterze zlokalizowane mają być pomieszczenia związane z obsługą podróżnych. Mowa o poczekalni, kasach biletowych czy toaletach, a także lokalach pod wynajem na cele handlowe. Pierwsze piętro to z kolei przestrzenie biurowe, a na poziomie -1 znajdzie się zaplecze techniczne.

Nie zabraknie lokalnych akcentów. Na jednej z jego ścian zaplanowano umieszczenie planu miasta w formie orła co jest nawiązaniem do rozbudowy Chełma o Osiedle "Dyrekcja", jakie miało miejsce w 20-leciu międzywojennym. Z kolei elewacja dworca będzie wykonana z jasnej cegły licowej. Chodzi o nawiązanie do przemysłu związanego z wydobyciem i przetwórstwem kredy, które przyczyniło się do znacznego rozwoju Chełma w latach 20. XX wieku.