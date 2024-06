Rzeźba stała 13 dni. Mieszkańcy byli zgorszeni. "Ciemnota"

- Zadzwoniłem do pana wójta w środę w godzinach popołudniowych i wspólnie podjęliśmy decyzję o zdemontowaniu Smętka względem tego, że do urzędu wpłynęła też petycja. Stwierdziliśmy, że uszanujemy to i usuniemy rzeźbę. Do tego tematu podchodzę neutralnie. Demontaż rzeźby spowodowany był opinią ludzi i mieszkańców - mówi sołtys Bartłomiej Miotk.