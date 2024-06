Najbardziej odizolowana miejscowość w Europie. Jest jej jedynym mieszkańcem

- Miałem kilka takich przypadków. Kiedyś przyjechałem do 14-letniego chłopca, który miał mocno przeciętą dłoń - krew tryskała niczym z fontanny. Trzymaliśmy go mocno, żeby nie krwawił tak mocno. Chcesz pomóc umierającemu dziecku i nie możesz. Na szczęście helikopter przybył szybko i zabrał go nas czas do szpitala - opowiada.