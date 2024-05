Coraz więcej domów wakacyjnych na Kanarach. Turyści zachwyceni, mieszkańcy protestują

Z danych urzędowych wynika, że w okresie od czerwca 2023 r. do 17 kwietnia 2024 r. na Wyspach Kanaryjskich powstało 15 tys. 319 obiektów wakacyjnych. To średnio 50 nowych licencji dziennie. Tymczasem w okresie od 5 kwietnia do 2 maja br. zarejestrowano 1890 zgłoszeń, co daje dzienny wskaźnik na poziomie 70 zgłoszeń.