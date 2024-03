Europejska wyspa mówi dość. Turyści są problemem

W minionym tygodniu władze Teneryfy opublikowały dane za czwarty kwartał 2023 r., tym samym podsumowując cały zeszły rok. Hiszpańską wyspę odwiedziło ponad 6,5 mln turystów, co stanowi najwyższy wynik w historii. 5 mln to zagraniczni goście - w porównaniu do 2022 r. oznacza to wzrost o 11 proc.