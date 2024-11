Kalima i upały na wyspach w Europie. Władze apelują do turystów

Niebo nagle traci cały swój błękit, staje się szare, a widoczność spada czasem do zaledwie 100 m. Największe prawdopodobieństwo występowania kalimy na Wyspach Kanaryjskich jest od późnej jesieni do połowy wiosny (listopad-kwiecień).

Wraz z kalimą na archipelag dotrą masy ciepłego powietrza z Afryki. Według prognoz temperatury mają wzrosną w najbliższych dniach do 30 st. C w niektórych częściach wysp, co z pewnością ucieszy wielu turystów. Jednocześnie suche powietrze znad Sahary zapobiegnie możliwości wystąpienia nowych opadów deszczu na wyspach, co znacząco zmieni dotychczasową aurę.