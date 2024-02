Na dachu rozbili namioty. Kosmiczna kara dla właściciela budynku

Nawet 30 tys euro kary

Władze gminy wszczęły postępowanie administracyjne, które otwiera drogę do nałożenia wysokiej kary za prowadzenie takiej działalności, zaliczanej w Hiszpanii do bardzo poważnych. Właściciele mogą spodziewać się grzywny w wysokości od 15 do nawet 30 tys. euro (ok. 130 tys. zł).