Ogromne kary za biwakowanie. Nieświadomi turyści muszą płacić

Wysokie kary za nielegalne biwakowanie

W Hiszpanii kara grzywny za nielegalne biwakowanie na dzikich plażach wynosi od 40 do 150 euro (ok. 170 – 650 zł) za każdy nielegalnie zajęty m kw. Ale w hiszpańskiej Murcji kara grzywny za to wykroczenie może sięgać nawet 1500 euro (prawie 6500 zł).