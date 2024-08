Smród jest nie do zniesienia. Musieli zamknąć plażę

Olbrzymie straty

Zamknięta plaża to olbrzymie straty dla żyjących z turystyki przedsiębiorców z Playa Jardin. Szacują oni, że tracą tysiące euro dziennie. Zniechęcający do wypoczynku nad oceanem smród, zanieczyszczona woda i opustoszała plaża w szczycie sezonu to prawdziwa katastrofa dla lokalnej społeczności.