Widzieli delfiny w Bałtyku. Dwa dni z rzędu

- Płynęliśmy z Helu do Gdyni. Jakieś 3 mile przed wejściem do mariny obok jachtu pojawił się delfin. Pokręcił się kilka minut i zniknął. Drugiego dnia wokół nas pływały już dwa delfiny. Najwyraźniej czuły się pewniej, bo bawiły się z nami przynajmniej 10 minut, czyli to już był taki standard. Delfiny zazwyczaj poświęcają na zabawę właśnie 10 albo 15 minut. – opowiada Marek Kurant, właściciel Mat Sail, firmy z Pomorza zajmującej się czarterem jachtów.