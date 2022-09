Jezioro Kaindy, czyli podwodny las w Kazachstanie

Stopem z Ałmaty do jeziora Kaindy

Możecie powtórzyć naszą trasę, wydaje się całkiem sensowna. Złapaliśmy taksę w Ałmaty, która wywiozła nas poza miasto na autostradę A3. Złapanie stopa okazało się przedsięwzięciem stosunkowo prostym i po kilku godzinach dojechaliśmy do bram Parku Narodowego Altyn Emel. Czterema, pięcioma stopami, bez większych problemów z komunikacją z kierowcami, bez konieczności płacenia za transfer. Pamiętajcie, że do Altyn Emel nie wejdziecie pieszo, musicie znaleźć się na pokładzie innego samochodu lub mieć własny. Z Altyn Emel pojechaliśmy do Kanionu Szaryńskiego. Droga na miejsce zajęła nam pięć, sześć godzin. Obraliśmy azymut na miasto Szonży, następnie okolice Kokpek, a finiszowaliśmy drogą nr A-351 do skrętu prowadzącego do kanionu. Potem z buta 10 km. Na tym odcinku jest duże prawdopodobieństwo na podwózkę ze strony zmotoryzowanych turystów.