Kazachstan, czyli piękny kraj na rozdrożu. Czym przyciągał miliony turystów?

Stolicą kraju obecnie jest Nur Sułtan (wcześniej noszące nazwy Akmolińsk, Celinograd, Akmoła oraz Astana). Wcześniej - do 1997 roku - były to położone na południu Ałmaty, które do dzisiaj są największym miastem w Kazachstanie. To właśnie tam w ostatnich dniach doszło do licznych starć demonstrantów z policją i wojskiem.