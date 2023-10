Polak odwiedził cmentarzysko dinozaurów. Skamieniałe jaja i kości były wszędzie

Po dograniu kwestii ogólnych, szefowa prosi jednego z kierowców – Batara – o przetransportowanie chętnych na wycieczkę do siedziby zarządu firmy czyli miejscowego hotelu Dalanzadgad. Nie jest to wymarzony obiekt do nocowania, ale jak na mongolskie warunki to prawdziwe "all inclusive five stars". W hotelu dopina się warunki wycieczki, a także negocjuje ostateczną stawkę. Kończy się to zazwyczaj dokupieniem noclegu w hotelu, co nie jest wcale takim głupim pomysłem. Po kilku dniach na pustyni wygląda się dość niemrawo i przydaje się prysznic. Jest też możliwość naładowania sprzętu dokumentującego wyprawę. Za noc w pokoju wieloosobowym zapłaciliśmy 35 zł od osoby, ale nikogo poza nami w pokoju nie było.