Tajemnicza kraina ognia i błotnych wulkanów na pograniczu Europy i Azji. Jeden z najbardziej fascynujących krajów świata

Szeki

Znajdujące się niegdyś na trasie Jedwabnego Szlaku miasteczko Szeki ma 2700 lat historii, w trakcie której było kilkakrotnie niszczone. Zaliczane było do jednego z głównych ośrodków handlowych na trasie z Chin do Konstantynopola. To, co pozostało pochodzi sprzed kilku wieków.