Mówią, że to pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem. Z Polski dolecimy tam w cztery godziny

Co więcej, czeka tam sporo kontrastów, bo szklane wieżowce wyrosły obok historycznego centrum miasta wpisanego na listę UNESCO. Nic dziwnego, że niektórzy nazywają Baku pomostem między Wschodem a Zachodem. Do tego tego ciekawe muzea oraz pyszna kuchnia, którą wielu kojarzy z Turcją. Bez wątpienia stolica Azerbejdżanu to oryginalny kierunek na weekendowy wypad i baza wypadowa do zwiedzenia całego kraju.