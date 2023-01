Radom turystycznie. Po co jechać do miasta "chytrej baby"?

Pomysł na weekendowy wyjazd do Radomia zrodził się z potrzeby odkrywania i działania na przekór obiegowym opiniom. Pojechałem tam z czystą głową - nie nastawiałem się na spotkanie z "chytrą babą" (przyp. red. - "chytra baba z Radomia" to kobieta, którą uwieczniły kamery, gdy sięgała po butelki napoju podczas wigilii miejskiej na rynku w Radomiu - stała się synonimem zachłąnności). Zamiast tego, nieco poczytałem o historii. Jak każde inne miasto Radom ma swoje symbole, walory, zabytki i współczesne atrakcje - bez względu na to, jaki obraz wyłania się z medialnej toni.