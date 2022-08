Na wakacje z Radomia. Pierwsze biuro podróży już sprzedaje wycieczki

Do tej pory wiele biur podróży mówiło o swoich planach dotyczących wprowadzenia wylotów z nowego radomskiego lotniska. Jednak póki co na planach się kończyło. Nekera to pierwszy touroperator, który wprowadził do swojej oferty wyjazdy z wylotem z Radomia. 16 czerwca 2023 r. mają ruszyć loty czarterowe Nekery do Bułgarii. W ofercie biura znalazły się hotele w miejscowościach takich jak Słoneczny Brzeg, Sozopol, Nesserbar, Arkutino, Kiten, Duni czy Pomorie. Organizator wycieczek turystycznych proponuje siedmiodniowe urlopy. Ich ceny są różne - w zależności od klasy hotelu, lokalizacji itp.