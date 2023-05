Longyearbyen, Arktyka. Najbardziej na północ wysunięte… wszystko!

Warto o tym lotnisku chwilę dłużej porozmawiać, gdyż jest ono tym, co w rzeczywistości zrewolucjonizowało Longyearbyen. Svalbard Longyearbyen Airport (LYR), najbardziej na północ położone lotnisko cywilne świata, było dla mieszkających tutaj ludzi prawdziwym zbawieniem. Do roku 1974 miasto było odcinane od świata na czas zimy. Jedynym sposobem, by do niego dotrzeć, było przypłynięcie statkiem. To stawało się jednak niemożliwe przez kilka miesięcy w roku, ponieważ wejście do portu zamarzało. Wraz z otwarciem lotniska na miejsce zaczęły docierać regularne dostawy żywności, prasy, zapasów, gazet, kaset wideo, praktycznie wszystko, co człowiek potrzebował do normalnego funkcjonowania. Dlatego też ten właśnie moment w nowożytnej historii miasta uważany jest za największy krok do jego modernizacji i współczesnej, turystyczne odsłony.