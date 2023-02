Kowno na weekend. Dawna stolica Litwy ma naprawdę ciekawy charakter

Wyjątkowa sztuka uliczna

Kowno zaskakuje także bogatą sztuką uliczną. Spacerując ulicami miasta, podziwiać można liczne murale, a najciekawiej prezentuje się galeria podwórkowa przy ulicy E. Ožeškienės 21A. Jeden z mieszkańców bloku i zarazem lokalny artysta był niepocieszony, że sąsiedzkie więzi powoli zanikają we współczesnym świecie. By ożywić nieco te międzyludzkie stosunki, na swoim podwórku powiesił kilka zdjęć, które pokazywały codzienne życie lokatorów zamieszkujących kiedyś te budynki. Wzbudził tym lekkie zainteresowanie obecnych mieszkańców i podwórko powoli zaczęło zapełniać się kolejnymi fotografiami, malunkami, stary przedmiotami. Tak niewiele było trzeba, by zachęcić do działania i dziś ta nietypowa galeria jest zarówno miejscem sąsiedzkich spotkań, jak i turystyczną atrakcją.