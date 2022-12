Wilno. Daj się zaskoczyć litewskiej stolicy

Warto rozważyć jego odwiedzenie, gdyż jest to jedno z najprzyjemniejszych miast do odpoczynku w Europie, a przy okazji dla nas - Polaków - miejsce, do którego możemy łatwo dotrzeć wieloma środkami transportu. Z Warszawy można dolecieć za ok. 300 zł w dwie strony. Lot trwa niecałą godzinę. Do litewskiej stolicy można także dojechać pociągiem z Krakowa (z przesiadką na stacji Mockava). Bilet w jedną stronę kosztuje 140 zł.