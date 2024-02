Najbardziej słoneczne miasto w Europie. Lot z Polski trwa tylko 3 godziny

Promenada prowadzi nas prosto w stronę głównej plaży miejskiej w Alicante. Szeroka, piaszczysta Playa del Postiguet zachęca do odpoczynku, zabaw w rodzinnym gronie (są place zabaw), kąpieli, a także do spacerów brzegiem morza. Nawet w listopadzie czy grudniu nie brakuje tu amatorów wypoczynku w promieniach słońca! Przy nadmorskim deptaku usadowiło się kilka knajpek, serwujących orzeźwiające trunki i lokalne przysmaki. Warto zajrzeć chociażby do 100 Montaditos, gdzie skosztować można licznych tapas, jednocześnie wsłuchując się w szum fal.