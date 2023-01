Białe Wybrzeże, na którym nie brakuje kolorów. Tym zachwyca Costa Blanca

Pełna kolorów Villajoyosa

Kolejne miejsce warte uwagi to Villajoyosa. Słynie ona przede wszystkim z niezwykle kolorowych domów, które nadają miasteczku beztroskiego klimatu, ale nie są one jedyną atrakcją. Ciekawe zabytki to m.in. kościół-forteca Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Torre de San Jose. Wrażenie robi również XIX-wieczny most nad rzeką Amadorio.