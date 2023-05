Warmia i Mazury w rytmie slow. Te miasteczka cię zachwycą

Niespiesznym krokiem przemierzamy brukowane uliczki Reszla, jednego z najbardziej urokliwych miejsc na mapie Warmii i Mazur. Życie tu toczy się powoli. Niskie, kolorowe kamienice otaczają główny rynek, z którego tylko kilka kroków do zamku. Z niego podziwiać można piękny widok na okolicę. Nie czuć tutaj wszechobecnego zgiełku i hałasu wielkich miast. Nic dziwnego, że to właśnie Reszel stał się pierwszym miasteczkiem na Warmii i Mazurach, które dołączyło do międzynarodowej sieci Cittaslow, stowarzyszenia miast dobrego życia.