Z kurtoszkołaczem w dłoni. Tutaj jarmarki świąteczne mają niepowtarzalny urok

Jak zaplanować podróż do Budapesztu?

Do stolicy Węgier najszybciej dotrzemy, korzystając z bezpośrednich połączeń lotniczych. Linie lotnicze LOT mają w swojej ofercie rejsy z lotniska Chopina do Budapesztu. Z Warszawy do stolicy Węgier dotrzemy także na pokładzie Wizz Air. Loty odbywają się codziennie, a ceny biletów zaczynają się nawet od 60 zł w jedną stronę (przy podróży tylko z małym bagażem podręcznym).