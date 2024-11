Polski jarmark hitem w Europie. Czeka go najazd turystów z Brytyjczykami na czele

Niemałą rolę odegrali influncerzy, którzy aktywnie zachęcali do głosowania w mediach społecznościowych. Informacja o konkursie pojawiła się m.in. na popularnym profilu Make Life Harder. - Bardzo cieszymy się że razem z nami powalczyli o to, aby ten jarmark był na pierwszym miejscu i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni. Bardzo, bardzo dziękujemy - mówi Dajos.