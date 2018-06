Sabrosura! W Kolumbii nie tak niebezpiecznie, jak myślisz

Amazońska dżungla, karaibskie albo pacyficzne plaże, łańcuch Andów, zabytki i przebogata historia kolonialnych miast, kultura Indian. Kolumbia jest turystycznym klejnotem, ale w Polsce wciąż nieodkrytym.

"W Kolumbii zawsze czułem się bezpiecznie, a podróżowałem sam" (Archiwum prywatne, Fot: Ryszard Sobolewski)

Ten duży kraj, czterokrotnie większy od Polski, dysponuje turystyczną ofertą, która może trafić we wszystkie gusta. Jest o tym przekonany Carlos Javier Alaguna, 32-latek, który prowadzi hostel w historycznym centrum Bogoty*. Pasjonuje go sport i podróże, odwiedził ponad 30 krajów, ale w jego opinii żaden nie równał się z różnorodnością Kolumbii. Dlatego Carlos wrócił do kraju, a teraz dzieli się swoimi doświadczeniami z turystami, zwiedzającymi Kolumbię.

Miejsca w ojczyźnie Carlosa, które absolutnie poleca, to: Park Tayrona, Cartagena, Medellin, Bogotá, Pustynia Tatacoa, Caño Cristales, Amazonia, Villa de Leyva, Catedral de Sal, Salento. Kolumbia jest coraz bardziej bezpieczna, choć oczywiście lepiej uważać i mieć oczy szeroko otwarte - to nie Finlandia. Ale też nie Wenezuela czy Salwador - opowiada Kolumbijczyk.

- Można podróżować samemu, bez żadnych problemów z bezpieczeństwem. Bioróżnorodność Kolumbii jest imponująca, mamy największą liczbę gatunków ptaków, płazów, motyli. Są storczyki i kolibry. Na północy - Ocean Atlantycki z fantastycznymi plażami i wyspami, a na zachodzie - Pacyfik, gdzie można obserwować wieloryby i najbardziej na świecie podmokła dżungla - El Darién. Kolumbia oferuje wszystkie rodzaje klimatu. W ciągu dwóch godzin podróży samochodem można zmienić pogodę i krajobraz drastycznie. Tu jest wszystko - od zaśnieżonych szczytów Andów po chronioną Amazonię z gigantycznymi rzekami, niesamowitymi zwierzętami i rdzennymi społecznościami - opowiada mężczyzna.

Rozmowa z podróżnikiem

Joanna Klimowicz: Dlaczego Ameryka Łacińska? Jeździ pan tam od lat, nazywa ją pan drugim domem.

Ryszard Sobolewski, podróżnik, dziennikarz*: Ja się w niej zakochałem, szczerze mówiąc. W sumie byłem w Ameryce Łacińskiej chyba 24 razy, odwiedziłem wszystkie jej kraje. W Kolumbii byłem pięć razy, w Meksyku - pięć, w Peru - siedem, w Ekwadorze i Argentynie - też po siedem. Kultura latynoamerykańska, historia, Indianie - bardzo mnie to interesuje. Pewnie zainspirowały mnie książki Maya, Szklarskich, filmy Tony Halika, Stanisława Szwarc-Bronikowskiego które bardzo lubiłem oglądać jako dziecko.

Już w szkole średniej podróżowałem, z tym że tylko po Europie, ale coraz dalej i dalej. Dopiero po zmianie ustrojowej, przekształceniu milicji w policję - dodam, że jestem policjantem - i otwarciu Polski na świat, zacząłem moje pierwsze podróże za ocean - najpierw do Meksyku. Co rok poszerzałem swoją wiedzę o inne kraje i wracałem do nich, bo są niesamowite. Teraz akurat planuję wyprawę z Leticii w Kolumbii (miasta, będącego częścią Tres Fronteras, gdzie spotykają się granice trzech państw: Kolumbii, Peru i Brazylii) płynąc Amazonką, do Manaus w Brazylii.

Co niesamowitego jest w Kolumbii? Czym się wyróżnia?

- Jest w niej wiele bardzo atrakcyjnych miast. Najbardziej mi się podobała Cartagena ze względu na to, że jest tam bardzo dużo młodzieży przepięknie tańczącej. Na starym mieście każdego dnia o różnych porach można spotkać pary poruszające się w rytm muzyki. Nie można tego miasta ominąć. Zresztą jest i nadmorska Barranquilla, skąd pochodzi wokalistka Shakira. Równie piękne i roztańczone jest Cali, a także akademickie, studenckie Medellin.

Do dziś mi pachnie ta wołowina z grilla w głównej alei - no nie dało się przejść, żeby czegoś nie skonsumować. W Medellin jest też wart obejrzenia ogród botaniczny, zresztą Kolumbia jest znana jako kraj o największej bioróżnorodności na świecie i ogromnej różnorodności klimatycznej. Bogota z kolei to przepiękne kolonialne budynki, stare miasto, rejon pałacu prezydenckiego i katedry, dzielnica La Candelaria i wzgórze Monserrate w środku miasta, gdzie wjeżdża się kolejką linową i podziwia panoramę, naprawdę polecam!

A ludzie?

- Bardzo ciepli, otwarci, roztańczeni. Mają to coś, co się nazywa po hiszpańsku "sabrosura", a trudne jest do przetłumaczenia - to zmysłowa radość życia, cieszenie się jego smakiem.

Czy można się tam czuć bezpiecznie, podróżując samemu, korzystając z publicznych środków transportu i szukając noclegu na własną rękę?

- Podróżuje się bardzo bezpiecznie. Oczywiście, zdarzają się wypadki czy zdarzenia kryminalne, jak w każdym innym kraju, ale proszę mi wierzyć, że w Kolumbii zawsze czułem się bezpiecznie, a podróżowałem sam. Jasne, że trzeba mieć własne wyczucie i nie pakować się w kłopoty, nie wdawać w jakieś szemrane towarzystwo. Z racji swego zawodu często zwracałem się do policjantów - nie mam takiej bariery do munduru - i pytałem, czy tu jest bezpiecznie, czy mogę wyciągnąć sprzęt fotograficzny (a używam takiego za kilkadziesiąt tysięcy złotych). Bywało, że ostrzegali, że lepiej zrobić zdjęcie i szybko schować aparat, bo w tej okolicy jest nieciekawie, ale generalnie jest bezpiecznie.

Na prowincji też? Kolumbia znana jest, a raczej była, jako największy producent kokainy na świecie, a ten proceder opanowały bezwzględne kartele. W końcu tu działał słynny baron narkotykowy Pablo Escobar.

- Owszem, jest ten słynny przyczółek Darien na granicy między Panamą a Kolumbią, tam w bagnistej dżungli ukrywają się szmuglerzy narkotyków i partyzanci. To jedyny odcinek, gdzie przerywa się - na ok. 160 km - autostrada Panamerykańska, która leci z Alaski aż do Argentyny. Byłem w tym rejonie ale po stronie panamskiej, bo jechałem do Indian Kun Yala na archipelagu San Blas. Zatrzymali mnie żołnierze i ostrzegli, że lepiej zawrócić, bo jest tu niebezpiecznie.

Ale generalnie, poza tym obszarem jest ok. W małych miasteczkach jest nawet bezpieczniej niż w dużych, zresztą jest to chyba reguła całej Ameryki Łacińskiej. Tyle pieniędzy, co w ciągu ostatnich dziesięciu lat kolumbijskie rządy włożyły w bezpieczeństwo, to po prostu musi być widoczne. Policja została dobrze doposażona i wyszkolona.

*Ryszard Sobolewski mówi o sobie: "Będąc dzieckiem marzyłem, aby w dorosłym życiu zostać fotoreporterem, policjantem, dziennikarzem albo podróżnikiem. W zasadzie ziściły się moje wszystkie marzenia. Jestem jednocześnie policjantem, fotoreporterem, dziennikarzem, a niekiedy także podróżnikiem". Znany z wielu wernisaży w Polsce, ostatnio swoje prace prezentował w Białymstoku podczas Dni Hiszpańskich organizowanych rokrocznie przez Szkołę Języka Hiszpańskiego Gran Via.

*Hostal Casa Colibri, Avenida Jiménez 3 - 75 int. 6, Bogotá, Kolumbia.

