Salomon Cross Hike 2 Mid Gore-Tex - idealny but na wielkie przygody

Nowy model Salomona to synonim wygody - głębokie wielokierunkowe kostki bieżnika pewnie wczepiają się w podłoże, a wyższy profil oferuje lepsze wsparcie i ochronę kostki. Świetnie sprawdzą się na wycieczki piesze - zarówno w miejskich parkach, lasach, w lekkim terenie czy w trakcie wypraw górskich. Dzięki niezwykłej lekkości, buty Salomon będą również idealnym wyborem dla zwolenników tzw. "fast hikingu". Wzorowany na kultowym bucie do biegów w terenie, nowy model Salomon Cross Hike to rozwiązanie dla każdego, kto ma chęć na wielkie przygody.