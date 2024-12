Schronisko apeluje o jedno. "Nie możemy non stop pilnować"

Schronisko PTTK Andrzejówka, które jest najmłodszym i jednym z najpopularniejszych schronisk górskich w Sudetach zaapelowało do turystów. Jeden błąd popełniają oni nagminnie, a może to wpłynąć na bezpieczeństwo wszystkich.

Doskonały dojazd do Andrzejówki to jedna z zalet tego miejsca. Samochodem podjechać można niemalże pod same drzwi schroniska. Turyści biorą to jednak za bardzo do siebie i stale popełniają duży błąd.

Ważne apele

Schronisko PTTK Andrzejówka zwróciło uwagę na problem zastawiania bram i wjazdów do lasów w jednym z ostatnich postów udostępnionych na Facebooku.

"Prośba jak co roku, nie zastawiajcie nam wjazdów do schroniska, ani wjazdu do lasu. Niestety nie możemy non stop pilnować tych obszarów. A są ważne ze względów na bezpieczeństwo. Wjazd do lasu w stronę Waligóry to jedyna, najszybsza droga ewakuacji, spod Waligóry" - czytamy we wpisie.

Apele właścicieli górskiego schroniska nie są bezpodstawne. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo innych odwiedzających. "Rozumiemy, że chcecie stanąć jak najbliżej górki, ale prosimy, niech to się nie dzieje kosztem bezpieczeństwa reszty turystów" - dodano we wpisie w mediach społecznościowych.

Schronisko w Sudetach

PTTK Andrzejówka pozostaje w niemal niezmienionej formie od czasów swego powstania, czyli od 1933 r. Do dziś przetrwały m.in. stylowe rzeźby, zdobiące wnętrza. Zostały one wykonane przez artystę Hansa Brochenbergera. Na jednym ze słupów w sali jadalnej wyrzeźbił on nawet skrzata leśnego - dobrego ducha domu, który symbolicznie utrzymuje cały jego ciężar.

Przyjezdni uwielbiają to miejsce, które od początku istnienia miało przeznaczenie turystyczne. Do jego odwiedzin zachęca nie tylko klimat samego miejsce, ale także okolica. Góry Suche to idealne miejsce na rozpoczęcie wędrówki przez osoby o różnym stopniu zaawansowania. Biegnie tamtędy wiele ścieżek, m.in. Główny Szlak Sudecki, szlak niebieski kierujący się w stronę ruin Zamku Rogowiec czy żółty przez szczyt Waligóry do Głuszycy.